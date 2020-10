Inspectores orientan a comerciantes en Calidonia

El Director de Inspección, Carlos Landero, aconsejó a los empresarios que no se trata de gastar dinero en insumos de bioseguridad, sino en invertir en la protección de sus trabajadores y de los ciudadanos. “Es una inversión que representa un valor agregado para los negocios, no es un gasto, es una inversión. No vamos a permitir violaciones a la aplicación de los protocolos”, advirtió Landero.

A cada comerciante y dueño de negocio se les recomendó mantener el distanciamiento social de 2 metros entre empleados y visitantes, no atender a ningún cliente que no portara su mascarilla, mantener el pediluvio y toma de temperatura en la entrada así como el uso de alcohol o gel alcoholado.

