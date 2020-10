Inspección en Golfo de Parita por posible contaminación

LEE TAMBIÉN: Celador muere al caer de ascensor Se informó que l os pescadores denunciaron que lograron observar embarcaciones que vertían líquidos al mar de dudosa procedenci a, por lo que las autoridades procedieron a realizar el patrullaje acuático en la zona. En el lugar se verificó la embarcación y d etectó que el líquido se trataba de agua sucia de la propia nave y no reflejaba presencia de ningún tipo de contaminante. El d irector de Mi ambiente en Herrera , Alejandro Quintero, señaló que c ontinuarán con los operativos de fiscalización con las autoridades competente s para garantizar la protección de los recursos marinos y costeros en la región.

You May Also Like