Inseguridad, ¿mito o realidad?

El control de la criminalidad es una ciencia, no es un pasatiempo, es algo serio. Los científicos hemos observado que la mayoría de los delitos en estos últimos meses ha sido perpetrada por reincidentes, ex convictos fugados de las cárceles o beneficiados con indultos, libertades condicionales, permisos de empleos y otras alternativas al encarcelamiento. No nos hemos contentado con los diagnósticos, sino que hemos procedido además con el tratamiento y la cura; por lo que recomendamos como medida de seguridad revisar los indultos, libertades condicionales y otras alternativas, investigar con sus ADN y huellas dactilares a estos mencionados delincuentes a fin de descubrir su participación en los innumerables crímenes pendientes de solución.

Los medios locales emprenden una lucha sin tregua alarmados por la inseguridad que nos azota, inter alia convocan en sus foros a innumerables expertos, tales como abogados, profesores jefes de policía, jefes y ex jefes de PTJ, penalistas, expertos en seguridad, ex militares, grupos sindicales, organizaciones cívicas, políticas y gremiales, religiosos, trabajadores y empresarios, pero ni un solo criminólogo experto en estamentos de seguridad, control del crimen y prevención de delitos.

