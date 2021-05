Inseguridad jurídica, un atentado contra la economía

Una simple búsqueda de publicaciones en medios locales nos demuestra que las irregularidades en la titulación de propiedades no es algo nuevo, desde hace muchos años son frecuentes las noticias sobre denuncias por la apropiación indebida de fincas y propiedades en Panamá, recordemos el sonado caso ocurrido en 2011 cuando el ex gobernador de Coclé, Darío Fernández fue asesinado luego que descubriera un complejo entramado de estafa y usurpación de títulos de propiedad, en el que una red de 15 personas, se apoderaron de forma fraudulenta de al menos 30 fincas y valiosos terrenos, falsificando escrituras públicas.

