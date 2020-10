Innovación social, una fuerza creadora

Gino Rodari en su cuento, el camino que no iba a ninguna parte, decía que habían tres caminos, uno de ellos no iba a ninguna parte, pero cuenta el relato que había un personaje llamado Martín Testarudo, que tomó el camino que nadie se atrevía a recorrer, al final para su sorpresa, encontró un palacio, hadas, tesoros y una hermosa princesa.

Es menester que en este momento de malestar en la cultura global, y ante esta vorágine que se esparce como una caja de pandora abierta y que libera los males del mundo, si reflexionamos sobre quién estamos siendo en esta crisis y cuál es nuestra contribución, estoy seguro que como en el relato mítico permanecerá, la esperanza, insinuando que cada sueño que no se ha cumplido, está detrás de una decisión que aún no hemos tomado.

Hoy la cultura del emprendimiento nos ha tocado a la puerta, es el despertar del día después de mañana, porque ninguna oportunidad se pierde, siempre alguien la aprovecha. Mario Capecchi, quien de niño, vivió las tragedias de la segunda guerra mundial en Europa, separado de sus padres, enfermo en un hospital, y luego llevado a América, aprendió a leer y escribir a los 17 años, y en 2007 recibió el premio Nobel de medicina, su frase célebre hoy debe resonar en la mente de cada persona que la escuche o lea, “todo lo que me fue adverso me sirvió para crecer”.

Hoy se trata de un ejercicio de autodecubrir cuál es el sentido de ser panameño o panameña, o de vivir en este gran país como si lo fuera, porque como decía la consigna de la famosa canción de los años 60, café y petróleo, no importa donde se nace o se muere, sino donde se lucha. Pero el ser panameño o panameña, no lleva a preguntarnos ¿qué estamos haciendo?, sino quién estamos siendo como sociedad para enfrentar este difícil nubarrón que nos llegó como la sombra en un momento en el que se eclipsó el sol sobre la tierra y del que aún no logramos sobreponernos.

