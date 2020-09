Inmunidad de rebaño, un as bajo la manga (III)

Esperemos los resultados y guías de las vacunas en fase III. No estamos en Christie’s o Sotheby’s, las grandes subastadoras. ¿Quién ofrece más? Creo en las vacunas, pero aún no existe la de la Covid-19.

Conociendo mi voluntaria franqueza y muchos hechos más que no vienen al caso, me mantengo profundamente avergonzado pero por lo pronto al margen.

Finalmente, me siento profundamente avergonzado al ver cómo se desarrolla una batalla campal entre colegas por el uso y utilidad de un medicamento. Las cuatro décadas que llevo en el ejercicio público y privado de la cirugía, la docencia y la atención médica a decenas de miles de pacientes, me dan la autoridad y el entendimiento de conocer y tratar con “esos egos “.

La rígida y sobria solemnidad científica no se puede aplicar a todos los noventa proyectos de vacuna, algunos considerados como mamotretos que no llegan al prólogo de la fase I.

Afortunadamente detrás de la mayoría de los proyectos de vacuna fase III existe una rígida y sobria solemnidad científica, que a mi me da tranquilidad. No olvidemos que en este momento no existe ninguna de las noventa vacunas propuestas con siete distintos mecanismos.

La inmunidad natural adquirida, única existente actualmente, seguirá haciendo su sabio, natural y aun insuficiente trabajo con los pacientes recuperados. Panamá, no cuenta con estudios de seroprevalencia masivos, aunque me atrevo asegurar que las proyecciones actuales de más de noventa mil inmunizados son ridículas. Esto sería evidente si se aplicaran las pruebas de seroprevalencia masivas que fácilmente deben triplicar las actuales con evidencias científicas y de laboratorio.

