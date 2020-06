Inició la cata nacional de Café para el ‘Best Of Panama’

Unos 16 jueces nacionales iniciaron este lunes la selección de los mejores lotes de café de Panamá, los cuales deben superar 89.5 puntos en el caso de los cafés Geishas y Pacamaras y 88 puntos en los cafés tradicionales, que pasarán a participar en la Cata Internacional “The Best of Panama” que se desarrollará a finales de julio.

You May Also Like