Iniciativa que busca aumentar las penas a los conductores ebrios será discutida este jueves

Carles dijo también que buscan que no haya suplantación de penas. Es decir, el pago de días multa, fianzas o trabajos comunitarios, cuando las penas no son mayores a cuatro años y que es lo que ocurre en la actualidad. Esto, con la finalidad de que quien delinque cumpla su pena, subrayó.

El Proyecto 206 q endurece penas para conductores asesinos ebrios está en la C de Gobierno a espera q se apruebe en Primer Debate; cuántos más tienen q morir y menores quedar en la orfandad? Conducta no puede tipificarse como homicidio culposo ni puede tener reemplazo de pena. pic.twitter.com/6w93mJ6dDt

You May Also Like