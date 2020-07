Iniciarán prácticas en NFL, tras acuerdo con sindicato

Los jugadores que decidan no disputar la campaña tienen hasta el 3 de agosto para tomar una decisión y recibirán una prima de los dueños, dijo la persona, que habló en condición de anonimato debido a que la oferta no se ha hecho pública.

El comité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL y los 32 representantes —uno por equipo— aprobaron la oferta el viernes, informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la decisión.

