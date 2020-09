Inicia liberación de mosquitos macho con la bacteria Wolbachia en Ponce

Según expuso en declaraciones escrita la doctora Marianyoly Ortiz, directora asociada de la Unidad y quien cuenta con un doctorado en ciencias ambientales y microbiología, “La técnica Mosquitos Macho con Wolbachia es una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti vector de dengue, Zika y chikungunya en la Isla. Wolbachia es una bacteria que se encuentra en la naturaleza en más del 60 por ciento de los insectos, pero no en el Aedes aegypti. El doctor Stephen Dobson, de Mosquito Mate, descubrió la cepa de esta bacteria que, al colocarse en los mosquitos macho Aedes aegypti, y estos aparearse con los mosquitos hembra del ambiente sin Wolbachia, los huevos que pone la hembra no son viables. Así que con el tiempo se reduce la cantidad de mosquitos en el ambiente y también la cantidad de mosquitos macho a liberar. Es importante recordar que el mosquito macho no pica ”.

