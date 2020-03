Inicia discusión de las reformas a la Ley de Transparencia

Esta propuesta se encuentra en el proyecto de ley 225, presentada por los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, quienes plantearon modificar el artículo 16 de la Ley 6 para que “las instituciones sustenten con resolución motivada, la información que no pueden suministrar por ser considerada de carácter confidencial o de acceso restringido”. Esta resolución, señala la propuesta, “deberá ser primero remitida a la Antai para su debida evaluación y aprobación; trámite que no deberá durar más de tres días hábiles conforme a recibido. De ser negada la aprobación por la Antai, la institución estará obligada a entregar la información solicitada”.

You May Also Like