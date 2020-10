Inhabilitación de regionales de Miambiente es ‘ilegal’: Corte Suprema de Justicia

Según el fallo de la Sala Tercera –del pasado 29 de septiembre–, que tuvo como magistrado ponente a Luis Ramón Fábrega, el ministro no tenía “competencia” para inhabilitar a sus directores regionales y, además, si se deseaba crear una nueva unidad debía reglamentarse mediante un decreto ejecutivo, lo cual no ocurrió.

