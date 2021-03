Ingrid De Ycaza montó su negocio con esfuerzo

Ingrid De Ycaza ya habló claro sobre lo afectada que ha estado durante un año por el tema de la pandemia, pues no ha podido desarrollarse laboralmente en su rubro como lo son las artes escénicas, así que con mucho esfuerzo, montó su emprendimiento.

La cantante se tomó un minuto a través de las redes sociales para confesar que ella no suele pedir a través de sus redes cosas para ella, pues es una persona que le cuesta, pero si bien es cierto, como ya dijo, necesita trabajar, así que junto a su esposo hicieron una terraza hermosa, con un barcito, en Obarrio, así que solicitó que sigan su cuenta Cuattro Elementos. “Los quiero invitar a seguir la cuenta, es lo único que les quiero pedir, hoy les quiero pedir esto, no suelo hacer este tipo de cosas en mi cuenta, porque no pido cosas para mí, pero es una cuenta que puedan seguir y ver el esfuerzo que hemos hecho y ojalá muy pronto puedan ir a visitarnos”.

Para los que no saben, Ingrid fue una de las que sintió vergüenza a ver la celebración que hubo en Atlapa por el aniversario del Plan Solidario. Destacó que aunque la han llamado en dos ocasiones para donar una vez más su talento, se ha negado, pues también necesita trabajar y llevar el pan a su hogar.

Mire: Kathy Phillips a los que lo dieron todo bailando: ‘Son cínicos, descarados…’

‘Al igual que a muchos, a mi casa no llegan bolsas de comida ni la cédula de nadie en mi casa aparece en la web para cobrar un centavo’.

Yo no soy millonaria, en esta familia se trabaja para pagar cuentas, supermercado y educación entre muchas otras cosas que nadie nos dona, lo pagamos. Porqué yo no voy a regalar mi trabajo cuando los que dirigen el país no han dejado de cobrar.