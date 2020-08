Ingrid De Ycaza: ‘Me necesito sana’

Al parecer tuvo que venir una pandemia para recordarle a Ingrid De Ycaza que no tenemos nada si no nos tenemos a nosotros mismos.

Y es que, como muchos saben, la cantante panameña ha estado al borde de la muerte, cuando de una intoxicación pasó a estar en un coma inducido por neumonía; ahora en cuarentena, ha reflexionado sobre la importancia de la salud física, y en estos meses de cuarentena ha logrado ejercitarse para mantenerse sana.

Ingrid aseguró en sus redes sociales que cada mañana en su casa hay un poco de caos, pues sus hijos entran a clases por Zoom, en diferentes horarios, su esposo trabaja desde muy temprano en el escritorio, y a unos pocos metros, está ella en la sala, coordinando su pequeño negocio familiar, mientras se prepara para ejercitarse a las 10 en punto.

“Esta última parte no existía antes en mi vida, en dos o tres ocasiones hablé con mi Nike sis Isa Quirós porque muchas veces quise empezar y ‘no pude’… lo pongo entre comillas porque seguramente sí podía, pero me estaba dejando para después y le di prioridad a todo lo demás. Porque ‘trabajar es importante’, ‘hay que pagar las cuentas’, ‘tengo cosas que hacer y atender’ ¿Y YO? ¿Pa’ cuando?”.

No entrena por vanidad

La expresentadora no está entrenando para verse bien ante la gente, “porque lo primero que hay que saber es que no nacimos para complacer los estándares de nadie, lo estoy haciendo porque ME NECESITO SANA. No estoy compitiendo con nadie, lo hago conmigo, porque entendí que no voy a ser ni quiero ser como alguien más, y voy a hacer de mi, la mejor versión que pueda un día a la vez”.

Así como Kathy Phillips, destacó que todos los días no se tiene la misma fuerza ni las ganas, pero sí la disciplina.

Ingrid: “Llevo aproximadamente 10 semanas descubriendo lo que soy capaz de hacer y de lograr por mí y para mí”, aseguró en su cuenta de Instagram.