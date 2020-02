Ingrid De Ycaza jamás olvidará el número 7

Como siempre, Ingrid De Ycaza abrió su corazón, pero esta vez de una manera muy especial, porque se trata de recordar una fecha que siempre, pero siempre la tendrá presente hasta el final de sus días.

Lee también: 80 años de ‘Pinocho’, el mentiroso más famoso del cine

Se trata del número 7. Contó en un “post” muy emotivo que su padre se marchó al cielo cinco días antes de su cumpleaños, hace cinco años. ¿Cómo celebrar un cumpleaños si el amor de tu vida ya no está?, ¿se imaginan lo difícil que fue y sigue siendo?

Mira también: Kenny Man: ‘Solo hablan estupideces, yo tengo 34, ¿eso es estar viejo?

“Sigo sin poder creer que te fuiste cinco días antes de mi cumpleaños ¿Cómo iba a seguir mi vida sin ti Papá?”, escribió en el “post” con una foto de su padre desde la nieve.

⁣

“Sé que me ves, que me lees, que me escuchas, me acompañas, me sacas de cualquier lugar donde no deba estar, me cuidas igual que siempre y me das la dirección correcta hacia todo lo que sueño, yo sé que de la mano de Dios eres TÚ”, continúa en su “post”.

⁣

Destacó que no puede verlo desde hace 5 años, pero lo siento. “GRACIAS porque estás en mi a cada paso que doy, te amo hasta el cielo, de regreso y hasta que nos volvamos a ver.”, dijo.

⁣

“Un 7 de febrero más sin ti, pero mi corazón contigo.⁣ Celebrando tu vida Papá”, finalizó así su publicación emotiva.

Como siempre, sus seguidores le mandaron fuerzas, amor y buenas vibras en los comentarios de ese “post”. Y cabe mencionar que también subió una foto del tatuaje que se hizo en honor a esa fecha tan especial, el #7. Su tatuaje fue en uno de sus tobillos.

Deceso

Luis De Ycaza, presidente de la Comisión Nacional de los Símbolos Patrios, falleció un sábado 7 de febrero de 2015, tras sufrir un infarto. Esta información fue confirmada por Aracely Leoteau, quien es ese entonces era la directora de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación (Meduca).

De Ycaza, quien falleció a los 60 años, fue profesor de Protocolo en la Universidad Santa María La Antigua y en la Universidad Latina. También participó en la redacción del Manual de Uso de los Símbolos Patrios.