Ingrid de Ycaza: ‘Estaré para Isabella cada vez que me necesite’

Ingrid De Ycaza quedó con el corazón partido en mil pedazos, luego de la partida física de Liz Mary (26 años), quien perdió la batalla contra el cáncer (vejiga), hace algunos días.

Ayer, la cantante panameña le dio el último adiós (Santuario Nacional) a esta joven madre, que la admiraba y quien antes de partir tenía el sueño de conocerla en persona. ¡Y se le cumplió!

Durante los últimos meses de vida de Liz Mary, la también jurado de Yo me Llamo, estuvo allí junto a ella, batallando e intentando recaudar fondos para sus tratamientos médicos; pero la semana pasada, Dios hizo su voluntad y la llamó a su lado.

Para los que no saben, en mayo, Ingrid organizó una subasta de artículos personales para ayudar a esta guerrera, quien ahora se convirtió en otro ángel de Dios.

Ganó una familia

La intérprete abrió una vez más su corazón y confesó en su cuenta de Instagram que durante este tiempo ganó otra familia y que siempre estará para la hija de Liz Mary. “Aquí me quedo mientras cumplimos nuestra misión, me he ganado una familia y estaré para Isabella cada vez que me necesite. Vuela alto ángel de Dios”, escribió.

Agradecida con Dios

Aunque el fallecimiento de Liz no ha sido fácil, la cantante está muy agradecida con Dios por haberle dado la dicha y la oportunidad de conocerla. “Dios te necesitaba a su lado y no podemos cuestionar su voluntad, lo cierto es que estoy muy agradecida por haberte conocido, por cumplirte el deseo de conocernos porque yo me emocioné aún más por conocerte”, escribió.

Ingrid está agradecida con todas las personas que apoyaron a Liz.