Ingrid De Ycaza alza su voz por los jubilados

A la cantante Ingrid De Ycaza le da igual lo que pensarán de ella, pero se cansó de las injusticias y de la falta de respeto hacia los jubilados en este país, y por esa razón alzó su voz y lo seguirá haciendo hasta recibir respuesta, pues considera que todos los panameños merecemos la misma atención de salud en el Seguro Social, la misma calidad de vida, y que a los mayores se les pague lo que se les debe y en el tiempo que le corresponde. ¡Bien dicho!

La también presentadora utilizó sus redes, para exponer el caso de su madre, quien es jubilada y que hasta el día de ayer no había recibido su pago. Ella hizo un “live” en Instagram para hablar del tema, pues está segura de que hay cientos de jubilados que pasan por lo mismo.

“Tomando en cuenta que sus teléfonos están dañados o nadie los contesta desde el día viernes, recurro a mis redes sociales para pedirles que por favor cumplan con sus fechas de pago.⁣⁣ Mi madre, una Sra. Jubilada que ha trabajado durante toda su vida, no ha recibido su pago y no tiene cómo saber ni quién le conteste qué pasó”.⁣⁣

A Ingrid le parece contradictorio que les pidan a los mayores ir personalmente a una oficina a averiguar por los pagos, cuando a la misma vez les piden no exponerse.

“Veo comentarios que me llegan de gente a la que el tema les da “pereza” pero les descuentan seguro todas las quincenas… que Dios les regale salud y nunca lo necesiten. Al que no le concierna o le interese, es sencillo SIGA DE LARGO. Les recuerdo que yo no le pido al @diaadiapa que me publiquen, para eso tengo mis propias redes. Feliz Semana a todos”