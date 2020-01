Ingrid De Ycaza: ‘A veces no tengo ganas de nada’

“No, no todos los días amanezco “con el pie derecho”. A veces no tengo ganas de nada ni de hablar con nadie, hay días en que solo quiero estar tranquila y sola, pero eso no quiere decir que estoy triste o que algo va mal, solo quiere decir simplemente eso: Que quiero estar sola, tranquila y sin hablar con nadie.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Es parte de mi, de lo que soy, de ser humana y de estar VIVA y esto es también es parte de estar vivo: Querer cargarse de PAZ.”⁣⁣⁣ ⁣⁣ Ingrid De Ycaza⁣⁣ ⁣⁣ Si lees esto, tómate tu tiempo cuando lo necesites, es algo así como desintoxicarse. Y no es necesario dar explicaciones, quienes te quieren no las necesitan. ⁣ PD: No me pasa nada. Solo quise compartirlo, todos necesitamos una dosis de paz con soledad de vez en cuando.

