Ingrid Betancourt confronta a sus antiguos secuestradores de las FARC en Colombia

“Mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra (…) estaríamos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió”, añadió Betancourt luego de 13 años de no estar frente a frente con miembros de la antigua guerrilla.

“Oí con emoción los relatos de mis hermanos de dolor (…) pero debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima”, reclamó en el evento organizado por la Comisión de la Verdad, de carácter extrajudicial y surgida del acuerdo de paz.

You May Also Like