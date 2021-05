Ingresos del Estado no alcanzan para mantener los subsidios

“Es un tema que no se puede analizar de manera unilateral, porque hay fallas en el mercado y situaciones sociales que generan subsidios. Por ejemplo, 120 a los 65, Ángel Guardián, pero hay otros como lo que se otorga a la educación y salud que son necesarios porque no son subsidios sino una inversión”, manifestó.

“Aquí los subsidios sean extendido de manera indefinida cuando ese no es el concepto. Ya no se puede incluir nuevos subsidios porque el presupuesto general del Estado ya no da para incrementar este gasto”, expresó.

