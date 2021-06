Ingresos de los corredores registran una leve recuperación

En ese contexto, ENA manifestó que tuvo afectaciones significativas en su flujo de caja, lo que llevó a la empresa a modificar su presupuesto de gastos, reduciendo aquellos gastos no esenciales y reducción de tarifas con proveedores recurrentes, de manera que ENA cumpliese con los gastos esenciales no postergables, entre los que están el cubrir el servicio de la deuda contratada de la empresa.

