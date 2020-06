Ingresos Corrientes del Gobierno caen 881.5 millones de dólares de marzo a mayo

Los ingresos no tributarios también arrojaron resultados adversos en mayo de 2020. En este mes, se tenía presupuestado recaudar $168.4 millones en ingresos no tributarios y se obtuvieron $66.5 millones, es decir, $101.9 millones menos (-60.5%). Dentro de los ingresos no tributarios, las tasas y derechos estuvieron 58.8% por debajo de la programación y la participación de las utilidades de empresas estatales y aportes 65% debajo de los presupuestado.

