Ingreso de Panamá a la lista negra de la Unión Europea no afecta al sistema financiero

“Para el año 2021, esperamos que Panamá pueda salir de la lista de paraísos fiscales. Permanentemente tenemos un equipo para cumplir con los esfuerzos, ya que la idea no es solo salir, sino no volver a entrar”, precisó.

“ Panamá ha cumplido en 38 de los 40 requisitos que le exige la Gafi para no volver a ser incluida en la lista negra o gris. No obstante, el tema medular es el de la justicia”, añadió.

You May Also Like