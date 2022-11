Inglaterra vs Estados Unidos en vivo: Mundial Qatar 2022, última hora de la USMNT hoy en directo

Un dato curioso para quienes siguen este directo. Este estadio no está ubicado en pleno desierto. No hay, literalmente, NADA alrededor . Está a las afueras de Al-Khor, una ciudad de, aproximadamente, unos 50,000 habitantes, en la que hay algún centro comercial, un par de mezquitas, muchas zonas residenciales de casas color arena y un estadio más, el del club Al-Khor, donde entrena la Selección Mexicana de Fútbol. Al-Khor es la ciudad más pequeña en recibir partidos de Copa del Mundo. Estamos ubicados a 50 km del centro de Doha, la capital. Llegar acá es un camino largo aunque sencillo: una carretera en muy buen estado, segura, y amplia, te saca directamente desde el norte de Doha

