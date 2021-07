Inglaterra se verá con Italia en su primera final en una Eurocopa tras rendir a Dinamarca

Kasper Schmeichel evitó un gol cantado suyo con una parada de arquero de balonmano (38). El ’10′ no se rindió y fue el culpable del autogol de Kjaer, quien se había deslizado para que el inglés no recibiera completamente solo frente al arco vikingo un envío de Bukayo Saka (39).

Los locales despertaron y se lanzaron salvajemente a por el empate, especialmente Raheem Sterling. El extremo del Manchester City no lleva el brazalete de capitán, pero no parece que le haga falta.

