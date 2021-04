Ingenuity completa con éxito su cuarto vuelo en Marte y comienza una nueva misión de exploración

“Algunas de nuestras imágenes en blanco y negro se tomaron como pares estéreo, lo que nos permitió probar nuestra capacidad para crear imágenes en 3D de la superficie y estudiar la elevación de diferentes sitios debajo de nosotros. Agregar esta dimensión a misiones futuras podría ofrecer una amplia gama de posibilidades de exploración en regiones que los rovers no pueden recorrer, primeros planos que los orbitadores no pueden proporcionar o formas de extender el alcance de futuros exploradores humanos”, ha añadido.

You May Also Like