Informe expone nuevos abusos a adolescentes

“El sistema no está dando la respuesta, porque no estamos protegiendo a los niños”, dijo Kayra Harding, y agregó que se creó una subcomisión para continuar con la investigación del asunto.

Ayer, en la sesión de la Comisión de la Mujer de la AN, las diputadas reiteraron que se trata de casos recientes, pero no dieron detalles.

