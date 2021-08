Informe de inteligencia sobre el COVID-19 descarta que sea un arma china

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional no identificó este viernes a las agencias que llevaron a cabo las investigaciones. Pero señaló los dos principales obstáculos que enfrenta la Organización Mundial de la salud y los científicos alrededor del mundo: la falta de muestras clínicas y datos sobre los primeros casos de COVID-19. Pero no se puede seguir avanzando sin la cooperación de Beijing, indicó la oficina.

“El mundo merece respuestas, y no descansaré hasta que las obtengamos. Las naciones responsables no eluden este tipo de responsabilidades con el resto del mundo”, aseguró.

Nomaan Merchant – The Associated Press

