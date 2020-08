Informalidad escalará a 55% a finales de 2020 por la COVID-19

Panamá, uno de los países más castigados de la región por la pandemia de la COVID-19, elevará este año no solo la tasa de desempleo hasta el 25% sino también la informalidad hasta el 55%, unas cifras “alarmantes” para los expertos.

El istmo, un país de 4.2 millones de habitantes con una economía dependiente de los servicios, registraba antes de la pandemia un desempleo del 7.1% y una informalidad de casi el 45%, mientras que la economía creció en 2019 un 3%, la tasa más baja en una década.

Sin embargo, cinco meses después de confinamiento el panorama para el país no es nada alentador. Cifras de la Contraloría General de la República detallan que la informalidad ha ido en aumento en los últimos años cuando en el 2011 estaba en 36.9%, y para el 2016 esa cifra alcanzó el 40.2%.

En el 2017 se reportó un leve incremento a 40.8%. Para los dos años siguientes (2018 y 2019) nada cambió y la cifra se incrementó a 43.6% y 44.9% (716 mil personas) respectivamente.

Para el 2020, el panorama en la informalidad se empeoró y llegará al 55%, lo que supondría unas 71 mil personas más que estarían entrando en empleos informales.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, dijo que estás cifras son alarmantes y preocupantes.

“Ya teníamos un gran reto con el 45% de informalidad, de allí que se hace necesario organizar un diálogo social para enfrentar la situación”, dijo la ministra del Trabajo.’

9% se estima que va a decrecer la economía panameña a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Para el experto en temas laborales, René Quevedo este año habrá una contracción en el empleo formal e informal.

“A corto plazo (2020) se dará una contracción neta del empleo, que estimo estará alrededor del 15% y borrará 8 años de expansión del empleo. Al final del 2020 tendremos la misma cantidad de trabajadores que teníamos en el 2012. Eso es inminente e inevitable”, expresó Quevedo.

Agregó que cuando el empleo empiece a recuperarse (2021), 100% de la generación de empleo será informal. En estos momentos, la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen.

Quevedo recomienda que para reactivar la economía se debe liberar todas las restricciones de movilidad, reabrir todas las actividades económicas en un plazo no mayor de 90 días.

“La economía sólo se reactivará cuando se reactive el consumo. Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no hay empleo. Sin un calendario concreto de reapertura de las actividades económicas, no habrá un plan de reactivación económica. El peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre”, afirmó el experto en temas laborales.

Por su parte, la economista Maribel Gordón, aseguró que la informalidad significa precariedad, la cual deja en ausencia los derechos de los trabajadores que han sido vulnerados antes de la COVID-19 y se ha profundizado en este momento.

“Este grupo de trabajadores no tiene acceso a prestaciones sociales, tienen ingresos reducidos y que por ende afecta su poder adquisitivo, una jubilación o pensión”, señaló.

La informalidad también implica es una afectación en la economía nacional a medida que se contrae el poder adquisitivo. En ese sentido, Gordón expresó que a menor capacidad de compra la economía doméstica se verá afectada y todo esto es producto de una política económica que insiste en una fuerza laboral más barata.

“Aquí no hay un plan de desarrollo nacional que incorpore generación de empleo con salario justo. Eso a la larga lo que contribuye es a condiciones más precarias y por ende al descontento social. Tenemos que gestar una política nacional de desarrollo social y eso implica la necesidad de un nuevo modelo econonómico”, resaltó la economista.

Esta es una economía que no tiene una visión hacia donde debemos caminar y valorando sectores que son pocos dinámicos en la generación de empleo, por lo que se debe hacer un cambio con un apoyo más firme a la micro, pequeñas y medianas empresas, expresó.

Se prevé que este 2020, la economía de Panamá se derrumbará un 9% del producto interno bruto (PIB), debido a las consecuencias de la COVID-19, que ya ha contagiado a 83 mil 855 personas y matado a mil 844 en el país.

