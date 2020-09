Influenza y gripe bajan en Panamá por uso obligado de mascarillas

Médicos especialistas revelaron que las enfermedades respiratorias como la influenza, resfriados o gripe estacional han disminuido durante la pandemia y uno de los factores a los que se le atribuye es uso de mascarillas, debido a la COVID-19.

Eliécer Santamaría, médico general del Programa de Adultos del departamento de Atención a la Población del Minsa, indicó que en otros países cuando las personas tienen síntomas respiratorios automáticamente el paciente usa la mascarilla, pero es una cultura que en Panamá no se practicaba hasta que llegó el COVID-19.

Otro de los factores que puede ser la causa de esta disminución, resalta el doctor Santamaría, es la aplicación de la vacuna de la influenza oportunamente en medio de la pandemia, ya que hasta este mes de septiembre se han vacunado a 1.2 millones de panameños.

Según datos del Minsa, para el mes de julio se reportaron 35 defunciones por influenza que en comparación con el COVID-19 es una cifra muy baja.

Destaca, además, que en las épocas de lluvia en que se incrementan los casos de enfermedades respiratorias por contagio, hay equipos de vigilancia centinela en los hospitales que se encargan de hacer pruebas y exámenes a las personas que llegan con síntomas respiratorios para determinar cuál virus es el que está en ese momento, sin embargo, esta vigilancia ha disminuido a causa de la pandemia por coronavirus.

“La pandemia ha sido una experiencia muy fuerte para la población y esto ha permitido que las personas tomen más conciencia sobre la importancia de las medidas de bioseguridad que siempre han existido”, precisó el galeno.

Recalcó que utilizar la mascarilla es una excelente opción para cualquier persona que tenga un virus respiratorio que ya esté circulando en el país. Es una excelente medida de salud pública para disminuir la propagación de los virus respiratorios, luego de pasada la pandemia.

Entre los síntomas más comunes están: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. En los niños la enfermedad puede causar otitis media, náuseas y vómitos. La influenza puede durar entre tres y siete días, pero si se complica puede causar neumonía viral, bronquiolitis, desencadenar en neumonía bacteriana, sinusitis u otitis media. Las alergias pueden tener los mismos síntomas de un resfriado común, y son causadas por un factor genético y no son contagiosas. Además estas dependen de los alérgenos que la provoquen, Muchas alergias son provocadas por el polvo, los hongos, la humedad o la lluvia y los ácaros. En la estación seca se da un aumento de los padecimientos por alergias.

Por su parte, el inmunólogo y alergólogo, Moisés Zebedes, también coincide en que se ha visto una reducción en los cuadros gripales y que se han dado muy pocos casos de influenza.

Asegura que del mes de mayo a septiembre no ha visto “una sola gripe” en plena época de lluvia, ya que la clínica siempre está llena de niños con catarro. “Como no hay escuela y no hay transmisores, no se han dado contagios”, enfatizó el especialista Zebedes.

Explicó que los niños son los que más comúnmente transmiten los cuadros de resfriado común, porque están en grupos de más de 20 o 30 niños, sin embargo como se han mantenido en casa y si salen es con sus mascarillas, el riesgo de resfriarse o contagiarse de una enfermedad respiratoria disminuye.

El uso de la mascarilla es una prueba eficaz para evitar la transmisión de cuadros infecciosos virales que se transmiten por gotitas de saliva, por estornudo y tos, advirtió el especialista. Agregó que los cuadros respiratorios han disminuido en estos meses por no haber aglomeraciones.