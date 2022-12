Influencer pide ayuda a sus seguidores para pagar deuda con Hacienda

Waldemar Santos Flores, conocido en las redes sociales como “Waldys Off Roads” y su esposa, Arlene M. Jiménez Rodríguez, enfrentarán juicio por cargos de evasión contributiva.

La determinación fue anunciada por el influencer y youtuber en un vídeo que colgó en sus cuentas y en el que se cuestiona si iría a la cárcel en el caso de “Puerto Rico vs mi familia”.

Y, aunque alegó en un inicio que el Departamento de Hacienda no quería aceptar sus ofertas para evitar enfrentar un proceso judicial y una posible sentencia de cárcel, luego publicó otro vídeo ayer en el que pide fondos para costear la deuda.

Radican cargos contra influencer y youtuber por evasión contributiva

“Están viendo el título que dice ahí, prácticamente pidiendo una ayuda. Los que quieran de corazón y los que no estaremos ahí”, sostuvo en el vídeo de YouTube titulado ‘Necesito su AYUDA Plan B Seguidores y Amigos de Waldys Off Road’.

Según aceptó, Hacienda le hizo una oferta de pagar la mitad de los fondos adeudados y, luego, realizar un plan de pago para el resto del dinero.

Santos Flores y su esposa fueron acusados el pasado 6 de abril por adeudar $900,000 en contribuciones al Departamento de Hacienda. Específicamente, los imputados enfrentan 14 cargos por violación a la sección 6030.16 (a), penalidad por presentar planillas, declaraciones, declaraciones juradas y reclamaciones fraudulentas, del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado. Se alega que omitieron ingresos para los años contributivos 2017 al 2020.

Sin embargo, Santos Flores dijo que la suma aumentó.

“Es una suma bastante grande. No es la que se dijo la primera vez. Ya se llegó a un acuerdo. Pero, como quiera, para una persona como yo, pues, son unos números exorbitantes. Yo no soy una persona millonaria. Yo soy una persona que trabaja y trabaja duro”, sostuvo, sin precisar la cifra.

En el vídeo que solicita ayuda, se adjuntó una dirección de GoFundMe en la que se pide la colaboración monetaria. Hasta el momento, tiene recaudado $19,430, cuando la meta son $700,000.

El mensaje de la página indica que el solicitante es “Erik Jiménez, cuñado de Waldemar Santos (más bien conocido como Waldys Off Road) y hermano de Arlene Jiménez”.

“Debido a una mala gestion contable por parte de su asesor financiero durante 4 años, se encuentran en una situación gravemente financiera directamente vinculada con el Departamento de Hacienda y por consecuencia tienen la posibilidad de ir a la cárcel. Abrí esta cuenta de GoFundMe para lograr apoyarlos y recopilar los fondos que necesitan para poder pagar al Departamento de Hacienda. El monto total casi triplicará la deuda original por causa de las penalidades, multas y recargos que se les exige a causa de esta mala gestión y asesoramiento”, se estableció.

Tras la divulgación de la campaña de recaudación de fondos para Santos Flores y su esposa, la portavoz de Hacienda, Vilmar Trinta, manifestó que la agencia “no interviene ni tiene injerencia en los mecanismos que utilice un contribuyente para obtener los recursos para cumplir con su obligación contributiva, siempre que sea de manera legal”.

Mientras tanto, en cuanto a los donativos, Trinta explicó que “según el Código de Rentas Internas, generalmente no son tributables en la medida en que no medien consideraciones a cambio de dichas donaciones”.

Previo a solicitar fondos, el influencer anunció el miércoles que iría a juicio.

“Lamentablemente, pues, el caso va para juicio. Después de ocho meses tratando de llegar a un acuerdo, pues, no hemos podido llegar a un acuerdo, ya que pues el gobierno (el Departamento de Hacienda) no ha aceptado ninguna de las ofertas que yo he hecho y ellos no me han tirado una oferta tampoco. A la verdad que esto ha sido un proceso muy, muy lento”..

“La intención siempre mía ha sido buscar la manera de cómo pagar. La intención de ellos es cobrar el dinero. Pero, pagar de una manera que uno pueda seguir viviendo y pueda seguir continuando con mi familia y manteniéndolos a ellos”, agregó.

Por otro lado, el influencer dijo que pondrá en las manos de Dios este problema “para que se acabe ya” y que ha sido “sumamente difícil” todo el proceso judicial que enfrenta.

“Ya esto pasó a un nivel que no queríamos”, concluyó.