Inflación supera la meta en Colombia

“En general, la política monetaria es demasiado acomodaticia en casi todos los países para la intensidad de las presiones inflacionarias y la recuperación en forma de V a medida que el riesgo del virus retrocede”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group Inc. “Si Colombia no comienza a subir las tasas, es posible que quede detrás de la curva”.

You May Also Like