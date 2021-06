Infertilidad por causa desconocida: ¿Cómo actuar? ¿Tiene tratamiento?

Buscar un embarazo y no conseguirlo es una situación frustrante y estresante para cualquier pareja. Si a esta situación, rodeada de incertidumbre, le sumamos la falta de respuestas, estos sentimientos se intensifican aún más. Esto es lo que ocurre en el caso de una infertilidad de origen desconocido (EOD), en los casos en que, después de realizar las pruebas necesarias, no se encuentra la causa de la esterilidad, algo que ocurre en alrededor del 20% de los casos en que las parejas no pueden concebir.

La buena noticia es que, aunque no se sepa la causa de la infertilidad, los tratamientos de reproducción asistida son igual de eficaces, como nos cuenta el Doctor Javier Martínez Guisasola, director de IVI Burgos.

¿Por qué hay tantos casos de esterilidad de origen desconocido (EOD)?

El porcentaje de casos de esterilidad de origen desconocido (EOD) o esterilidad sin causa aparente es bastante elevado. Esto tiene una doble lectura, pues se tiende a pensar que no existe una causa, y no tiene por qué ser así, “en el 15-20% de las parejas no encontramos causa de esterilidad cuando se realiza el estudio básico y en muchas de ellas, a pesar de ampliar con estudios diagnósticos más avanzados, continuamos sin establecer una causa que explique por qué no hay embarazo. Estas situaciones pueden ser, en parte, explicadas porque no existe un problema concreto que justifique la dificultad y en otros casos porque con los medios actuales, aunque son muchos y muy avanzados, todavía no podemos diagnosticar todas las causas”, explica el Doctor Javier Martínez Guisasola. La edad de la mujer será determinante en estos casos, pues la capacidad de concebir se va reduciendo con los años.





Mas desasosiego e incertidumbre

Cuando una pareja acude a un centro de reproducción asistirá, no solo busca ayuda, también respuestas, y en el caso de una EOD, no las encuentra, “establecer el diagnóstico ‘sin causa aparente’ ocasiona en la pareja cierto grado de desasosiego, ya que acuden en busca de un diagnóstico que permita establecer un tratamiento concreto de la causa para así solucionar su problema reproductivo. Por ello, en muchas ocasiones, el grado de estrés ante esta falta de diagnóstico es superior a cuando establecemos una causa concreta y solucionable”. En este caso, si la angustia es muy grande, se recomienda que las parejas cuenten con un apoyo psicológico, algo que se recomienda en cualquier caso de infertilidad, aunque sí se sepa la causa, “en estas parejas, como en la mayoría de las parejas que acuden a consultas de reproducción humana, el apoyo psicológico es muy necesario para afrontar estas situaciones y reducir en lo posible la carga de ansiedad”, aconseja Martínez Guisasola.

Cómo se tratan los casos de infertilidad por causa desconocida

Los tratamientos de reproducción asistida son los mismos que si se encuentra un motivo con la diferencia de que, en lugar de dirigirlos a una causa concreta, se actúa en función de ensayo error, “en los casos de esterilidad sin causa aparente, los tratamientos y las técnicas de reproducción asistida no se dirigen a tratar ninguna causa concreta, sino que se determina comenzar de manera empírica, y muy condicionados por la edad de la mujer que actúa como factor limitante”. Por este motivo, en función de esta edad, se recomendará unas técnicas u otras.





Normalmente, se programa un tratamiento escalonado y se va avanzando de las técnicas más sencillas a las más complejas si estas no funcionan. Así, “en parejas menores de 35 años con 1 o 2 años buscando embarazo, primero se recomienda modificar algunos hábitos de vida lesivos como el estrés, tabaco, alcohol, mala alimentación, obesidad, etc.”, que perjudican a la fertilidad. También se pueden recomendar coitos programados, llevar el control de los días fértiles, etc.

Si, pasado un tiempo prudencial, el embarazo no se logra, “se planteará la realización de inseminaciones con estimulación ovárica controlada conociendo que la posibilidad de gestación es del 15% en cada inseminación. Si las inseminaciones no consiguen los resultados buscados o se trata de mujeres de edad superior a los 35-37 años en las que el paso del tiempo tiene un efecto negativo, se puede plantear como técnica de reproducción la FIV (fecundación in vitro), cuya tasa de gestación alcanza e incluso supera el 50%”, aclara el Dr. Martínez Guisasola

¿Qué éxito tienen los tratamientos en caso de EOD?

Aunque no se dirijan a una causa en concreto, los tratamientos de fertilidad son igual de eficaces, y en la mayoría de las ocasiones, las parejas logran su objetivo de ser padres, por eso, los profesionales intentan trasmitir optimismo a estas parejas a pesar de la incertidumbre extra a la que se enfrentan, “les transmitimos que el pronóstico es favorable a pesar de no conocer por qué, pero siendo conocedores del condicionante que supone la edad de la mujer, factor considerado esencial y limitante a la hora de conseguir una gestación espontánea”, aseguran.

Y es que, según datos de IVI, “la tasa de gestación espontánea, sin tratamiento alguno, a los dos años es del 30% y puede llegar al 70%-80% a los tres años”. Aun así, y teniendo siempre en cuenta la edad de la mujer, lo más recomendable es someterse a tratamientos para aumentar las probabilidades de éxito, “el manejo espontáneo de estas situaciones debe ser considerado siempre en función de la edad de la mujer, por lo que en casos de mujeres mayores de 34-35 años, o incluso de 30 según el tiempo que llevan intentándolo, sustituir el manejo expectante por la aplicación de alguna técnica de reproducción humana asistida generalmente consigue mejores y más rápidos resultados”. Es decir que si queremos eliminar incertidumbre y acelerar el proceso, lo más recomendable es recurrir a estos tratamientos y no esperar a que se produzca el embarazo de manera espontánea.