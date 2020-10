Infectarse a la vez de gripe y COVID es posible, aunque improbable

En cuanto a la posibilidad de que la coinfección empeore los síntomas y el pronóstico de los pacientes respecto a cuando ambas patologías se dan por separado, también se pronuncia Lejarazu: “Hay un principio en medicina que es pensar que, si hay más de un virus, probablemente el proceso será más grave, pero no siempre es así. El problema es que, como esta enfermedad es nueva, no sabemos exactamente qué puede pasar “. Y recalca que gripe y COVID tienen unas características muy diferentes en los distintos grupos poblacionales.

“Sí es posible infectarse a la vez de ambos virus, son completamente distintos. Los dos son respiratorios, comparten vías de entrada y algunos mecanismos, pero nada más. Son de familias diferentes, con acciones y forma de replicación diferentes y generan una inmunidad distinta y no cruzada. La protección que se adquiere por infección o por vacunación de la gripe no vale para el SARS-CoV-2″, explica el director del centro de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López Guerrero.

