Infecciones posteriores a vacuna contra Covid-19 generan confusión

Aunque no existe un conteo específico, queda claro que las infecciones posvacuna son poco comunes. Al 12 de julio, los CDC habían contabilizado a 5.492 personas vacunadas que fueron hospitalizadas o fallecieron y dieron positivo a coronavirus, de un total de más de 159 millones de estadounidenses que están completamente vacunados. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, dijo que el 99,5% de los decesos por Covid-19 son de personas no vacunadas.

De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) han dicho desde hace varios meses que las personas vacunadas no necesitan someterse a pruebas diagnósticas a menos que presenten síntomas. La agencia hace referencia a la evidencia limitada de que es menos posible que infecten a alguien más comparadas con las personas no vacunadas con infecciones asintomáticas.

Una cuestión crítica sobre las infecciones posvacunación es si la persona presentó síntomas, dijo a The Associated Press el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud. “¿O es alguien a quien se le practicó una prueba diagnóstica como medida preventiva porque tuvo que acudir a un lugar como el Congreso?”, preguntó.

Pero no fue hasta que la variante delta comenzó a propagarse que el riesgo de las infecciones posvacuna comenzó a llamar la atención pública. La serie de encabezados es desconcertante para las personas vacunadas que se preguntan cómo regresar a la normalidad con una mayor exposición a personas no vacunadas, en especial si tienen familiares vulnerables, como podrían ser los hijos muy pequeños que no son elegibles a ser inoculados.

“Cuando escuchan de una infección posvacuna, no necesariamente significa que la vacuna haya fallado”, dijo el doctor Anthony Fauci, el experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, en una declaración ante el Senado esta semana. Las vacunas —aseguró— están haciendo su trabajo, incluso ante el avance de la altamente infecciosa variante delta que se propaga en comunidades de personas no vacunadas.

You May Also Like