Infantino pide un “alto al fuego temporal” en Ucrania durante el Mundial de Qatar

“El fútbol es una fuerza para el bien. No somos ingenuos al creer que el fútbol puede resolver los problemas del mundo. Sabemos que nuestro enfoque principal como organización deportiva es y debe ser el deporte, pero debido a que el fútbol une al mundo, este Mundial en particular, con cinco mil millones de personas viéndola, puede ser un desencadenante de un gesto positivo, de una señal o un mensaje de esperanza “, ha señalado durante su intervención en la cumbre intergubernamental.

