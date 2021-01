Industria manufacturera panameña se contrae por la pandemia

“Si en todo este tiempo las empresas no han podido reactivar los contratos laborales, ahora con una nueva cuarentena será mucho más difícil. Ya no estamos hablando de una reactivación sino una reconstrucción económica y no tenemos un plan claro y que acciones van a sustentar esta cuarentena”, expresó.’

La industria funciona con una capacidad limitada de trabajadores en este momento, ya que muchas no han podido emplear la planilla que tenían antes de la pandemia y con esta nueva cuarentena no se van a generar nuevas plazas de trabajo.

You May Also Like