Industria de congresos pide el pronto rescate de su actividad

“Actualmente se realizan reuniones sin permisos; y sin embargo no puedo traer a inversionistas a un congreso de medicina o cualquier otro evento, porque me van a decir que está prohibido”, resaltó Martínez.

“A nosotros no nos pueden decir que mañana vamos a reabrir como lo hicieron con el comercio, porque la industria no trabaja de esa manera. Nuestras reuniones se organizan con un año o hasta con dos años de anticipación”, expresó.

