Industria amplía las ayudas del Perte tras la amenaza de Volkswagen de no abrir la gigafactoría de baterías en Sagunto

Además, la titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo avanzó que en el primer trimestre del año que viene se lanzará una segunda convocatoria del Perte VEC, ya que en la primera edición no se agotarán los fondos inicialmente previstos . Precisamente, explicó que esta segunda línea contará con los fondos que no han sido utilizados en la primera convocatoria y, “si es necesario” , podrían ampliarse los recursos disponibles.

Esto ocurre un día después de que Volkswagen amenazara con que no abriría la gigafactoría de Sagunto, en Valencia, si no recibía más ayudas públicas.

