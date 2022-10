Industria aérea apuesta a la región, pese a retos del mercado

Más que la competencia, a Heilbron le preocupa las tasa de intereses que incrementarán el costo de las deudas y el capital, monedas debilitándose, el dólar más caro y la recesión. Hay muchos nubarrones que no se pueden ignorar, y aunque no hay signos claros de un gran impacto, hay que caminar con mucha cautela y varios ojo mirando los indicadores ante lo que puede venir, señaló.

Sin embargo, recuperar el 100% no es suficiente, para una región con pocos viajes por habitantes, una región pobre, donde es caro y no muchas personas tienen presupuesto para viajar, indicó Neuhauser.

