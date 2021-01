Indultos de última hora de Trump siguen la tradición, pero…

«Una de las mayores sorpresas de mi presidencia fue la avalancha de solicitudes de indulto al final. No podía creer la cantidad de personas que me sugerían que un amigo o excolega merecía un indulto. Al principio me sentí frustrado. Luego estaba molesto», escribió en su libro «Decision Points».

Durante los últimos días de Trump en el cargo ha habido una avalancha de solicitudes de indulto por parte de aliados, cabilderos y otras personas que esperan sacar provecho de su lealtad a Trump. El diario The New York Times informó el domingo que a algunas de esas personas se les ha pagado decenas de miles de dólares para cabildear en nombre de delincuentes que esperan indultos.

