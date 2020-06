Indignación por la fiesta de cumpleaños de la mejor amiga de Kylie Jenner y las nulas medidas de seguridad

“6 personas. No soy muy lista, pero ahí hay más de 6 y menos de 2 metros de seguridad”, “ A la mierda la distancia social “, “¿Qué pasa con la distancia de seguridad?”, “¿Corona quién?”, “¿Y las mascarillas?”, “ ¿Pandemia quién? No la conozco “, “Covid 19 chicos” o “Ahí no hay ni distancia social ni mascarillas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron varios usuarios enfadados.

Kylie Jenner no para de saltar de polémica en polémica . Hace apenas unos días se acusó a la empresaria de inflar las cifras de su fortuna para aparentar que su negocio de cosmética era más grande de lo que era, y ahora ha sido su particular versión del confinamiento.

You May Also Like