Indignación en México por el brutal asesinato de una joven y la publicación de las fotos del cadáver en la prensa

“El delito (de feminicidio) no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental”, dijo, y acusó a los medios de comunicación de manipular.

La propuesta de modificar el Código Penal Federal fue criticado casi en pleno por el parlamento mexicano. Incluso por Morena y por el presidente, quien días después dijo: “En el caso de quitar causales para feminicidios, dijimos no . No se mueve”.

“Sentimos impotencia y dolor . Las compañeras son asesinadas de una forma muy cruel. Ya no podemos con la rabia”, concluyó Linda, indignada por un presidente que, aseguró, no la representa.

