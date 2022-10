Indignación en el Real Madrid por un “polémico arbitraje que impide la victoria” ante el Girona

Eso sí, su opinión fue diferente con el segundo de los lances. “La segunda es más opinable porque no hay total control del portero del balón con su mano, pero se puede pitar, no lo voy a discutir”.

“He hablado con Asensio y toca el balón con el pecho, es verdad que tenía la mano izquierda en una posición un poco rara, pero cubría el cuerpo, no lo hacía más grande. Puede haber duda si lo toca, pero simplemente no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventado “, criticó el italiano.

Tras el pitido final, Carvajal y Courtois comparecieron ante los medios, aunque ambos trataron de esquivar la polémica. Diferente fue el caso de Ancelotti, que aunque no suele hacerlo, en esta ocasión sí quiso apuntar al juez: “No me gusta mucho hablar de esto, pero hoy hablo”.

