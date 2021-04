Indignación en el ciclismo por la descalificación de Carapaz por su postura de ‘bicho bola’

También el exciclista Johan Brunyeel añadía más leña al fuego asegurando que Carapaz no debería de haber sido expulsado y que su postura era legal , de acuerdo con la normativa de la UCI, porque “mantuvo las manos abajo del manillar, no se sentó en el tubo horizontal y estuvo en contacto con el sillín” en todo momento.

