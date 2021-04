Indignación en Chicago: difunden video de un policía que mató de un disparo a un adolescente de 13 años

El Departamento de Policía de Chicago generalmente no divulga los nombres de los agentes involucrados en ese tipo de tiroteos en una fase tan temprana de la investigación, pero el nombre, edad y raza de Stillman, quien tiene 34 años y es blanco , fueron mencionados en los reportes de la Civilian Office of Police Accountability publicados el jueves.

“ Vivimos en una ciudad que está traumatizada por un largo historial de violencia y comportamiento indebido de la policía ”, dijo Lightfoot. “Y aunque no tenemos la información suficiente para ser juez y jurado en esta situación en particular, ciertamente es comprensible el porqué tantos de nuestros residentes tienen esa sensación de indignación y dolor tan conocida. Es incluso más evidente que la confianza entre nuestra comunidad y los cuerpos del orden está lejos de sanar y sigue sumamente dañada”.

