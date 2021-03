¡Indignación! Bajan el puntaje de aprobación para certificación médica

Como Rector de la Universidad de Panamá, manifiesto mi desacuerdo con la resolución del MINSA que rebaja el puntaje de aprobación en el examen de certificación básica en medicina. Como país debemos apuntar en aumentar la calidad de todos nuestros profesionales y no en disminuirla pic.twitter.com/x6RZCdPFJ7 — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) March 7, 2021

You May Also Like