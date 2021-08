Indígenas se reúnen con comisión de Gobierno en el sector de San Juan, Chiriquí

La viceministra de Obras Públicas, Librada De Frías, atiende en estos momentos a una Comisión que representa a los manifestantes indígenas que mantienen la carretera Panamericana cerrada a la altura de Cieneguita, en el corregimiento de San Juan, en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, exigiendo la construcción de las vías hacia el sector de Hato Corotú y Alto Camarón.

Los manifestantes indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé decidieron abrir la vía alrededor de las 2:00 de la tarde de este martes, por espacio de 20 minutos, porque unidades policiales avisaron que la comisión de Gobierno estaría llegando al lugar.

Sin embargo, ante la demora de la representación gubernamental, procedieron al cierre nuevamente de la vía en su totalidad, la cual han mantenido bloqueada desde hace más de 24 horas.

Se conoció que la Comisión de Alto Nivel se había reunido previamente en el sector de San Félix con el grupo de manifestantes, que exigen la construcción de la vía hacia Salto Dupi. De allí se trasladaron esta tarde hacia el sector de San Juan.

Cristina Moreno, una de las afectadas por el cierre de la vía Panamericana, dijo que llegó al cruce de San Félix, donde se mantenía el primer cierre, alrededor de las 7:00 de la noche.

No obstante, indicó que fue muy poco lo que logró avanzar cuando reabrieron la vía por unos minutos, pero quedó nuevamente atrapada en el cierre de San Juan y desde ese momento permanece en el tranque desesperada, porque su mamá es diabética y necesitará su insulina.

“Estoy desesperada, ya no sé qué hacer, ya estamos sin alimentos, sin agua, aquí no hay baños, es un área con pocas casas, una señora nos prestó el baño, pero ya no podemos, por favor que el Gobierno atienda a estas personas, nosotros no tenemos la culpa, por favor que nos ayuden”, subrayó la afectada.

En tanto, una docente presente en la manifestación dijo que ya están cansados de las mentiras de las autoridades y lamentan que miles de personas estén afectadas por el cierre, pero es la única manera de que los escuchen.

La odisea que viven estas personas es lo que sufren miles de personas al quedar en este enorme tranque, producto de las manifestaciones de estos grupos indígenas.

A esto suma las grandes pérdidas que no se han contabilizado en productos agrícolas y refrigerados que entran y salen de la provincia, los cuales se mantienen en los vehículos articulados.

