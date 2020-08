Indicasat -AIP brinda datos sobre abordaje del virus

La existencia de personas infectadas por la Covid-19 sin ningún síntoma y capaces de contagiar a otra persona el virus SARS-CoV-2 es el talón de Aquiles en el control de la pandemia, publicó en junio pasado la revista científica New England Journal of Medicine . En ese momento, las autoridades panameñas explicaron que la evidencia de asintomáticos era poca, en comparación con el total de casos confirmados, pero sí era una realidad presente por atender.

