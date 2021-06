Indicadores emiten señales de una tercera ola de la Covid-19

El artículo 2 del citado decreto indica que para los distritos de Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, estará vigente, a partir del lunes 7 de junio, un toque de queda, de lunes a domingo, de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. El mismo horario aplica para el distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí.

En el distrito de Panamá se exceptúa de esta norma el corregimiento de San Felipe; y en el distrito de Taboga, los corregimientos de Taboga cabecera, Otoque Occidente y Oriente, que mantendrán el toque de queda desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m.

